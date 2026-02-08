Ричмонд
В ДНР сорвали попытку атаки ВСУ на Старобешевскую теплоэлектростанцию

ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. В ДНР системой РЭБ «Купол Донбасса» была предотвращена попытка атаки ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Источник: © РИА Новости

«Украинские террористы вновь пытались поразить Старобешевскую ТЭС. Перехвачен беспилотник самолётного типа “FP-1” с осколочно-фугасной боеголовкой ОФБ-60-ЯУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что противник продолжил попытки атак на энергетическую инфраструктуру республики. Так, вблизи распределительной электроподстанции в Амвросиевском районе был перехвачен еще один украинский БПЛА «FP-1».

Всего за прошедшую неделю в республике было сорвано 205 атак украинских БПЛА.

