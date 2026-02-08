В ДНР сорвали попытку атаки ВСУ на Старобешевскую теплоэлектростанцию

«Украинские террористы вновь пытались поразить Старобешевскую ТЭС. Перехвачен беспилотник самолётного типа “FP-1” с осколочно-фугасной боеголовкой ОФБ-60-ЯУ», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что противник продолжил попытки атак на энергетическую инфраструктуру республики. Так, вблизи распределительной электроподстанции в Амвросиевском районе был перехвачен еще один украинский БПЛА «FP-1».
Всего за прошедшую неделю в республике было сорвано 205 атак украинских БПЛА.
