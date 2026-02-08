В Геленджике объяснили причину громких звуков и сирен

Мэр Геленджика Алексей Богодистов публично объяснил причину громких звуков, которые могли быть слышны на территории курорта днем 8 февраля. В своем обращении в социальных сетях градоначальник сообщил, что хлопки связаны с работой средств противовоздушной обороны — они отражают атаку БПЛА.
Глава города обратился к жителям и гостям курорта с призывом сохранять спокойствие и соблюдать меры личной безопасности. Он также предупредил о возможном звучании сирен в рамках режима оповещения. Обращение было опубликовано для заблаговременного информирования населения и предотвращения возможной паники.
Напомним, что в тот же день, 8 февраля, о повышенной угрозе атаки беспилотников объявили и в соседнем Новороссийске. Глава города-героя Андрей Кравченко опубликовал в соцсетях подробные инструкции для граждан на случай включения сирен, сигнализирующих об опасности. В частности, он рекомендовал укрываться в комнатах без окон или в цокольных этажах зданий, избегая укрытий в автомобилях или у стен домов.
Напомним, российские системы ПВО сбили над Черным морем шесть украинских дронов.