В Геленджике объяснили причину громких звуков и сирен

Напомним, что в тот же день, 8 февраля, о повышенной угрозе атаки беспилотников объявили и в соседнем Новороссийске. Глава города-героя Андрей Кравченко опубликовал в соцсетях подробные инструкции для граждан на случай включения сирен, сигнализирующих об опасности. В частности, он рекомендовал укрываться в комнатах без окон или в цокольных этажах зданий, избегая укрытий в автомобилях или у стен домов.