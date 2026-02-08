Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике объяснили причину громких звуков и сирен

Громкие хлопки вызваны работой средств ПВО.

Источник: KrasnodarMedia.su

Мэр Геленджика Алексей Богодистов публично объяснил причину громких звуков, которые могли быть слышны на территории курорта днем 8 февраля. В своем обращении в социальных сетях градоначальник сообщил, что хлопки связаны с работой средств противовоздушной обороны — они отражают атаку БПЛА.

Глава города обратился к жителям и гостям курорта с призывом сохранять спокойствие и соблюдать меры личной безопасности. Он также предупредил о возможном звучании сирен в рамках режима оповещения. Обращение было опубликовано для заблаговременного информирования населения и предотвращения возможной паники.

Напомним, что в тот же день, 8 февраля, о повышенной угрозе атаки беспилотников объявили и в соседнем Новороссийске. Глава города-героя Андрей Кравченко опубликовал в соцсетях подробные инструкции для граждан на случай включения сирен, сигнализирующих об опасности. В частности, он рекомендовал укрываться в комнатах без окон или в цокольных этажах зданий, избегая укрытий в автомобилях или у стен домов.

Напомним, российские системы ПВО сбили над Черным морем шесть украинских дронов.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше