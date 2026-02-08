Ричмонд
Атака БПЛА: на Кубани закрыли аэропорты

Угрозу атаки беспилотников объявили в Геленджике и Новороссийске.

Источник: Аргументы и факты

Днем в воскресенье, 8 февраля, в Краснодарском крае объявили угрозу атаки беспилотников. В связи с этим закрыли аэропорты Краснодара и Геленджика.

О работе средств ПВО сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. На курорте включили сирены. «Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких», — говорится в посте в его telegram-канале.

О возможном использовании сирен предупредил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Главы городов напомнили жителям и гостям о запрете снимать и публиковать работу ПВО и места падения беспилотников.

Ранее «Югополис» сообщал, что минувшей ночью над Черным морем сбили шесть беспилотников. Угрозу беспилотной опасности объявляли в Новороссийске.

