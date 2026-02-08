Татарстан направил лошадей для нужд СВО

Сегодня из Татарстана в зону спецоперации направили восемь лошадей. Животных подготовили и вывели на территории республики. Об этом сообщил директор Казанского ипподрома Гияз Идиятуллин.
Необходимость в лошадях возникла для патрулирования освобожденных территорий и подвоза провизии в «зеленую зону». Выбор такого средства передвижения обусловлен тем, что лошади имеют ряд преимуществ перед техникой: маневренность, проходимость в труднодоступных местах, где машины нередко застревают.
Лошадей направили из Казани, а также Арского, Телючинского и Лениногорского районов. Их предоставили ведущие коневладельцы республики.
По словам Идиятуллина, порода уникальна тем, что не нуждается в особом уходе. Эти лошади используются в прокате, спорте и терапии. Животные хорошо переносят транспортировку. Их перевозят в специализированной машине, обеспечивают сеном и поят каждые 500 километров пути.
Как отметил спикер, лошади помогут в подвозе провизии, боекомплектов. Они даже чувствуют мины, обходят их. Жеребцами займутся опытные люди, которые выросли рядом с конями.