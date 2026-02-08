Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области

ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Удар был нанесен по аэродрому в Полтавской области, на который незадолго до атаки приземлился тяжелый транспортный самолет с грузом для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолёт с грузом вооружений для ВСУ», — сказал Лебедев.

Он отметил, что, по сведениям от местного населения, было несколько взрывов, над аэродромом был виден густой дым.

Миргород — узловой объект тыловой авиационной инфраструктуры Центральной Украины. По данным Лебедева, аэродром используется как площадка для приема транспортной авиации, временного хранения оружия и комплектующих, а также как резервная база для тактической авиации и беспилотников.

В ответ на атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.