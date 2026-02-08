«Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолёт с грузом вооружений для ВСУ», — сказал Лебедев.
Он отметил, что, по сведениям от местного населения, было несколько взрывов, над аэродромом был виден густой дым.
Миргород — узловой объект тыловой авиационной инфраструктуры Центральной Украины. По данным Лебедева, аэродром используется как площадка для приема транспортной авиации, временного хранения оружия и комплектующих, а также как резервная база для тактической авиации и беспилотников.
В ответ на атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.