ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде, где находился борт с грузом для ВСУ

Вооруженные силы РФ поразили аэродром в Полтавской области.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы РФ поразили аэродром в Полтавской области, где приземлился борт с оружием для ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар был нанесен по военному аэродрому в Миргороде в Полтавской области. Лебедев также сообщил, что аэродром используется как площадка для приема транспортной авиации, а также временного хранения оружия и комплектующих для авиации и беспилотников.

«По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолет с грузом вооружений для ВСУ», — заявил он.

Ранее KP.RU писал, что за минувшие сутки ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотника, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск ВС РФ.