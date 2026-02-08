Система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 205 атак БПЛА ВСУ

За минувшую неделю система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сорвала 205 попыток атак украинских беспилотников на регион, пишет «360» со ссылкой на УФСБ РФ по ДНР.
По данным ведомства, военные сбили 174 дрона над Донецком и Макеевкой, 31 беспилотник был уничтожен над Горловкой.
В региональном УФСБ рассказали, что украинские боевики не оставили попытки целенаправленно атаковать российские энергообъекты. В частности, противник предпринял попытку нанести удар по Старобешевской ТЭС, однако РЭБ смогла перехватить БПЛА самолетного типа FP-1 с осколочно-фугасной боевой частью.
В Ясиноватском районе уничтожены два дрона «Баба-яга», которые доставляли ударные БПЛА к трассе Донецк—Горловка. Кроме того, ударный FP-2 был подавлен в районе Мариуполя, FP-1 перехватили на подлете к распределительной подстанции в Амвросиевском районе перехватили, а в Горловке остановили атаку группы FPV-дронов.
Отметим, «Купол Донбасса» — это система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), действующая в ДНР. Она представляет собой многочастотную систему радиоэлектронного подавления радиоканалов управления и спутниковой навигации ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в ночь с 7 на 8 февраля перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами страны и Черным морем.