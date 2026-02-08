США и Украина обсудили график подготовки мирного соглашения, а также проведения референдума и выборов. Об этом сообщило агентство Reuters cо ссылкой на источник.
По словам собеседника, цель достичь договоренностей в марте «амбициозна».
«Эти сроки, вероятно, будут отложены, учитывая отсутствие договоренности по территориальному вопросу, который является ключевым», — говорится в материале.
Также издание отметило, что Вашингтон и Киев также обговорили график, включающий проект соглашения с Россией к марту, а также референдум по нему и выборы на Украине в мае текущего года.
Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к выборам президента, отметив, что поддерживает формат онлайн-голосования. При этом он исключил возможность проведения местных или парламентских выборов в ближайшее время.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы на Украине необходимо провести сразу после прекращения конфликта.