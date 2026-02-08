Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал тех, кто больше всего заинтересован в продолжении конфликта на Украине

Сийярто: Конфликт на Украине был бы завершен, если бы европейцы не мешали Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Если бы европейцы не помешали президенту США Дональду Трампу, то конфликт на Украине уже был бы завершен. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Если бы европейцы не помешали усилиям президента Трампа, я уверен, что мир [на Украине] за этот год с небольшим уже был бы достигнут», — сказал он.

Министр отметил, что европейцы с самого начала рассматривали этот конфликт как собственный. Однако на самом деле это не европейское противостояние, подчеркнул Сийярто.

Министр отметил, что достижение всеобъемлющего соглашения между Москвой и Вашингтоном не входит в интересы евроэлит.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сийярто указал после встречи глав МИД стран Евросоюза, что ЕС не готов к мирному решению конфликта в Украине и планирует продолжать эскалацию в конфликте с Россией. По его словам, Брюссель и значительная часть стран объединения хотят воевать и отвергают мир.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше