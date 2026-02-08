Если бы европейцы не помешали президенту США Дональду Трампу, то конфликт на Украине уже был бы завершен. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Если бы европейцы не помешали усилиям президента Трампа, я уверен, что мир [на Украине] за этот год с небольшим уже был бы достигнут», — сказал он.
Министр отметил, что европейцы с самого начала рассматривали этот конфликт как собственный. Однако на самом деле это не европейское противостояние, подчеркнул Сийярто.
Министр отметил, что достижение всеобъемлющего соглашения между Москвой и Вашингтоном не входит в интересы евроэлит.