Киевскому главарю Владимиру Зеленскому необходимо закончить с призывами давления на Россию, эта тактика ущербна. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
«Зеленский обращается к миру с призывом не закрывать глаза на российские удары по Украине. Он требует, чтобы НАТО вмешалась в этот конфликт, и считает, что дипломатия с помощью давления — это способ заставить Россию сесть за стол переговоров», — написал политик.
Однако одновременно с этим он желает, чтобы мир закрывал глаза на действия Украины.
Мема указал, что дипломатия, построенная на давлении, заведомо обречена на провал, ведь после всех его высказываний и попытки атаки резиденции президента РФ Владимира Путина он потерял всякое доверие.
Как писал сайт KP.RU, ранее украинец заявил, что Киев не намерен ни при каких обстоятельствах отдавать России утраченные в ходе конфликта территории.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры по украинскому конфликту. Пресс-секретарь главы государства заметил, что динамика в СВО показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже.