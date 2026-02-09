В Киеве слышны взрывы, мэр Кличко заявил об угрозе баллистики

В украинской столице прогремели взрывы вечером в воскресенье 8 февраля. Об этом информировал мэр Киева Виталий Кличко. В своем Telegram-канале градоначальник написал, что в столице зафиксировано несколько взрывов, при этом он заявил об угрозе атаки баллистическими ракетами.
Также Кличко предупредил, что в украинской столице работают силы противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях.
В это время не только в Киеве, но и в 11 областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствовали данные карты онлайн-оповещений украинского министерства цифровой трансформации.
Через какое-то время украинские СМИ снова сообщили о взрывах.
«Снова сообщают о мощных взрывах в Василькове под Киевом», — пишет издание «Страна».
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Подробнее о том, как военные российской армии в ответ на террористические атаки со стороны Киева нанесли массированный удар по объектам энергетики, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что ночью 7 февраля российские военные нанесли массированный удар «Кинжалом» по энергетическим и транспортным объектам на территории Украины. Они используются в интересах боевиков ВСУ. Все цели играют важную роль в логистике и управлении силами ВСУ.
Позже появилась информация, что все подконтрольные Киеву АЭС остановили генерацию электроэнергии.
В то же время киевский режим замещает свои промахи на поле боя терактами против мирного населения России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер обратил внимание на удары ВС России по военным объектам Украины. Он заявил, что у русских столько баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, что они могут продолжать разрушать эту энергетическую инфраструктуру в обозримом будущем.