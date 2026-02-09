В Киеве слышны взрывы, мэр Кличко заявил об угрозе баллистики

В украинской столице прогремели взрывы вечером в воскресенье 8 февраля. Об этом информировал мэр Киева Виталий Кличко. В своем Telegram-канале градоначальник написал, что в столице зафиксировано несколько взрывов, при этом он заявил об угрозе атаки баллистическими ракетами.