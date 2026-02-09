В Одессе сотрудники ТЦК подрались с гражданским, военкомы распылили газ

Сотрудники ТЦК (структура, аналогичная военкомату) подрались с гражданским мужчиной на улице в Одессе. Украинское издание «Страна» продемонстрировало видео инцидента.
«Драка гражданского и сотрудников ТЦК в Одессе. В ходе конфликта мужчину пытались задуть газом», — сообщает издание.
На видео сотрудник военкомата распыляет газ из баллончика в лицо мужчине, тот пытается отбиться, начинается потасовка, в которуюю вступают ещё несколько сотрудников ТЦК. При этом неясно, удалось ли мужчине отбиться, либо он был насильно мобилизован.
Тем временем командование ВСУ заявило, что без насилия при мобилизации не обойтись.