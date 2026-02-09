Ричмонд
Трушин: угрозы от оружия НАТО нейтрализуются Россией изучением трофеев ВСУ

Генерал-полковник Трушин подчеркнул, что Минобороны РФ имеет развитую систему исследований трофейных вооружений.

Источник: Аргументы и факты

Нейтрализация угроз от вооружений Североатлантического альянса достигается с помощью изучения трофеев украинских формирований, заявил председатель военно­-научного комитета Вооружённых сил РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.

«Беспрецедентное накачивание ВСУ боевой техникой НАТО поставило перед российской военной наукой важнейшую задачу — своевременное парирование угроз, исходящих от западных образцов вооружения, военной и специальной техники, и вскрытие уязвимостей в них», — сказал он в беседе с газетой «Красная звезда».

Трушин отметил, что Министерство обороны России имеет развитую систему исследований трофейного оружия, захваченного у противника. По словам генерала, центральное место в этом процессе занимает Научно-технический комитет (развития вооружений).

Замначальника Генштаба уточнил, что уже изучено значительное количество образцов иностранной техники, которая используется ВСУ. Он обратил внимание, что все выявляемые особенности оперативно фиксируются и учитываются в дальнейшем. Кроме того, до войск своевременно доводятся соответствующие рекомендации.

Напомним, 3 февраля Министерство обороны РФ показало захваченные образцы стрелкового оружия ВСУ, изъятые при освобождении российскими военными населённого пункта Петровка в Запорожской области.

