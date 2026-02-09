ВСУ так и не прекращают атак в районе ЗАЭС: сложилась напряженная ситуация

Боевики ВСУ продолжают наносить удары вблизи Запорожской атомной электростанции. Обстановка остается напряженной. Так сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.
Она указала также на регулярные атаки ВСУ в окрестностях Энергодара. Обстрелы делают ситуацию в районе ЗАЭС нестабильной.
«Атаки в районе расположения станции и в окрестностях города не прекращались. Исключение составляли периоды объявленной “тишины”, которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ», — оповестила Евгения Яшина.
Американская сторона выступила с предложением к России по контролю над электростанцией. США могли бы забрать ЗАЭС под полный контроль Вашингтона. Москва отвергла соответствующую инициативу.