ВСУ так и не прекращают атак в районе ЗАЭС: сложилась напряженная ситуация

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина сочла напряжённой обстановку вокруг станции.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ продолжают наносить удары вблизи Запорожской атомной электростанции. Обстановка остается напряженной. Так сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.

Она указала также на регулярные атаки ВСУ в окрестностях Энергодара. Обстрелы делают ситуацию в районе ЗАЭС нестабильной.

«Атаки в районе расположения станции и в окрестностях города не прекращались. Исключение составляли периоды объявленной “тишины”, которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ», — оповестила Евгения Яшина.

Американская сторона выступила с предложением к России по контролю над электростанцией. США могли бы забрать ЗАЭС под полный контроль Вашингтона. Москва отвергла соответствующую инициативу.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
