Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Восток» станцию Starlink и 20 БПЛА

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск «Восток» станцию спутниковой связи Starlink, 20 беспилотников самолетного типа и семь пунктов управления БПЛА. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем около 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, в том числе три [машины] “Новатор” и одну “Козак”, реактивную систему залпового огня, 16 автомобилей, станцию спутниковой связи Starlink, 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и семь пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше