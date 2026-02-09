ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Восток» станцию Starlink и 20 БПЛА

«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем около 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, в том числе три [машины] “Новатор” и одну “Козак”, реактивную систему залпового огня, 16 автомобилей, станцию спутниковой связи Starlink, 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и семь пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.
