Бойцы группировки войск «Запад» сбили за сутки 65 БПЛА противника

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе барражирующий боеприпас, 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 38 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Кроме того, выявлены и уничтожены 30 пунктов управления БПЛА», — сказал Бигма.
Он добавил, что также уничтожено семь минометов, квадроцикл и шесть наземных робототехнических комплексов ВСУ.
