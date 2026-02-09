Ричмонд
Бойцы группировки войск «Запад» сбили за сутки 65 БПЛА противника

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за минувшие сутки сбили 65 беспилотников ВСУ различного типа, а также 30 пунктов управления беспилотной авиацией противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе барражирующий боеприпас, 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 38 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Кроме того, выявлены и уничтожены 30 пунктов управления БПЛА», — сказал Бигма.

Он добавил, что также уничтожено семь минометов, квадроцикл и шесть наземных робототехнических комплексов ВСУ.

