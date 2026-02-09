Ричмонд
«Молния-2» уничтожила пункт управления БПЛА противника под Днепропетровском

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты войск беспилотных систем группировки “Восток” уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области», — сказали там.

В ведомстве уточнили, что операторы разведывательных дронов определили дислокацию пунктов управления беспилотной авиацией противника посредством наблюдения за передвижением транспорта ВСУ. После уточнения координат расчеты БПЛА «Молния-2» нанесли удар по цели.

В Минобороны отметили, что работа войск беспилотных систем в указанном регионе облегчает продвижение штурмовиков «Востока» в Днепропетровской и Запорожской областях.

