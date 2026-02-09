«Молния-2» уничтожила пункт управления БПЛА противника под Днепропетровском

«Расчеты войск беспилотных систем группировки “Восток” уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области», — сказали там.
В ведомстве уточнили, что операторы разведывательных дронов определили дислокацию пунктов управления беспилотной авиацией противника посредством наблюдения за передвижением транспорта ВСУ. После уточнения координат расчеты БПЛА «Молния-2» нанесли удар по цели.
В Минобороны отметили, что работа войск беспилотных систем в указанном регионе облегчает продвижение штурмовиков «Востока» в Днепропетровской и Запорожской областях.
