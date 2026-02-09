«Ураган» бойцов «Днепра» уничтожил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

На выезде и во время боевой работы, как отметили в Минобороны, расчет РСЗО от средств воздушной разведки и поражения противника всегда прикрывает стрелковое отделение, расчет ЗУ-23−2 и расчет радиоэлектронной борьбы. Также имеется фельдшер для оказания первой медицинской помощи на случай получения ранения личным составом пусковой установки и ремонтно-эвакуационная машина.