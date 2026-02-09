Ричмонд
«Ураган» бойцов «Днепра» уничтожил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

Расчет выпустил по противнику залпы 300-килограммовых ракет, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардейского артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ с личным составом в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчет РСЗО “Ураган” артиллеристов-десантников уничтожил пункт временной дислокации ВСУ с личным составом в районе Малокатериновки Запорожской области», — сказали там.

В ведомстве пояснили, что после получения боевой задачи расчет оперативно прибыл в указанный район и выпустил по противнику залпы 300-килограммовых ракет. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью разведывательных дронов.

На выезде и во время боевой работы, как отметили в Минобороны, расчет РСЗО от средств воздушной разведки и поражения противника всегда прикрывает стрелковое отделение, расчет ЗУ-23−2 и расчет радиоэлектронной борьбы. Также имеется фельдшер для оказания первой медицинской помощи на случай получения ранения личным составом пусковой установки и ремонтно-эвакуационная машина.

«Если артиллерист работает точно, то и нашим штурмовикам, пехотинцам продвигаться посвободнее будет. Мы, можно сказать, открываем путь нашим пехотинцам, штурмовикам, чтобы они наступали и работали спокойно», — рассказал командир дивизиона с позывным Батя о работе артиллеристов.