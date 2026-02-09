Ричмонд
«Тосочка» Восточной группировки поразила опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Расчет ТОС-2 скрытно занял огневую позицию и нанес удар термобарическими боеприпасами.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Во время воздушной разведки в Запорожской области операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” обнаружили укрепленный район ВСУ. После подтверждения цели данные о его местоположении передали расчету тяжелой огнеметной системы “Тосочка”. Расчет ТОС-2 скрытно занял огневую позицию и нанес удар термобарическими боеприпасами. В результате опорный пункт и находившиеся там личный состав ВСУ были уничтожены», — сказали там.

В ведомстве отметили, что работа «Тосочки» позволила штурмовым подразделениям группировки войск «Восток» продвинуться вглубь оборонительного района противника.

