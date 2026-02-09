ВСУ потеряли орудие и технику под Ореховом из-за действий группировки «Днепр»

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» в районе Орехова Запорожской области уничтожили самоходную артиллерийскую установку, автомобили с пехотой и наземную роботизированную платформу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе разведывательно-боевого полета воздушная разведка обнаружила замаскированную самоходную артиллерийскую установку противника, которая оперативно была уничтожена с применением ударного FPV-дрона. Также, выполняя разведывательные задачи, оператор БПЛА обнаружил движущиеся автомобили с пехотой ВСУ. Точным ударом FPV-дрона транспортные средства противника были уничтожены», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, на линии боевого соприкосновения был также выявлен и поражен наземный робототехнический комплекс противника, осуществлявший доставку боеприпасов.
В Минобороны подчеркнули, что постоянный контроль воздушного пространства и применение FPV-дронов подразделениями группировки «Днепр» не позволяют противнику скрытно подтягивать тяжелую артиллерию, проводить ротации и доставлять материальные средства к линии фронта.