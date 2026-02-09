«Град» Северной группировки уничтожил диверсантов ВСУ под Харьковом

«Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Град” 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” при выполнении огневых задач уничтожил замаскированные позиции и диверсионно-разведывательную группу ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области», — проинформировали в министерстве.
В ведомстве добавили, что благодаря воздушной разведке удалось вычислить район сосредоточения ДРГ противника. После передачи координат с БПЛА с тепловизионной камерой расчет РСЗО 7-го мотострелкового полка нанес удар осколочно-фугасными снарядами по позициям ВСУ.
Бойцы расчета подчеркнули необходимость оперативной перегруппировки после работы РСЗО. «Отрабатываем и как можно быстрее надо уехать, пока ответка не прилетела», — сообщил водитель подразделения с позывным Уфа.