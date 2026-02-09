Артиллеристы ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки “Гиацинт-Б” 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр” поддержали огнем штурмовые группы и уничтожили замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ в лесополосе на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, во время штурмовых действий были обнаружены замаскированные укрепления противника. Координаты целей были оперативно переданы артиллерийскому расчету, который точным огнем уничтожил блиндажи. После артиллерийского удара штурмовые группы совершили маневр с флангов и выбили противника с занимаемого рубежа.