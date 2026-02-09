Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллеристы ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ на красноармейском направлении

После удара штурмовые группы совершили маневр с флангов и выбили противника с занимаемого рубежа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки “Гиацинт-Б” 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр” поддержали огнем штурмовые группы и уничтожили замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ в лесополосе на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, во время штурмовых действий были обнаружены замаскированные укрепления противника. Координаты целей были оперативно переданы артиллерийскому расчету, который точным огнем уничтожил блиндажи. После артиллерийского удара штурмовые группы совершили маневр с флангов и выбили противника с занимаемого рубежа.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше