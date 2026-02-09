До этого глава киевского режима Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект, предусматривающий ратификацию 100-летнего договора между Украиной и Великобританией. Он предусматривает строительство британских военных баз на Украине, а также позволяет Лондону добывать полезные ископаемые на территории Незалежной.