Российская Федерация вправе рассматривать Лондон как де-факто участника украинского конфликта. Об этом в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
Российский дипломат напомнил, что Лондон осуществляет политическое руководство, поддерживает режим главаря киевского режима Владимира Зеленского финансово и военно-технически, тренирует ВСУ и вместе с украинской армией участвует в боевых действиях.
«Мы имеем полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта. Действие программы “Интерфлекс” по подготовке военнослужащих, а также офицерского состава ВСУ было продлено до конца 2026 года. Список баз официально не раскрывается», — добавил Келин.
Ранее сообщалось, что Великобритания возглавит европейские силы для обеспечения безопасности Украины после заключения мирного соглашения.
До этого глава киевского режима Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект, предусматривающий ратификацию 100-летнего договора между Украиной и Великобританией. Он предусматривает строительство британских военных баз на Украине, а также позволяет Лондону добывать полезные ископаемые на территории Незалежной.