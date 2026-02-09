В зоне СВО погиб боец Антон Иванов из Байкальска

Мэр Байкальска в некрологе рассказал, что детство и молодость Антона Иванова, родившегося 5 сентября 1979 года, прошли на родине в селе Харашибирь в Бурятии. В 2020 году он переехал в поселок Утулик. Несмотря на то, что Антон не проходил срочную службу, в 2024 году он решил отправиться контрактником в зону СВО.