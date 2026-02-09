Ричмонд
В зоне СВО погиб боец Антон Иванов из Байкальска

На родину его смогли вернуть лишь спустя 1,5 года после смерти.

Источник: Соцсети

В зоне СВО погиб Антон Иванов из Байкальска. Об этом сообщил глава города Василий Темгеневский.

Мэр Байкальска в некрологе рассказал, что детство и молодость Антона Иванова, родившегося 5 сентября 1979 года, прошли на родине в селе Харашибирь в Бурятии. В 2020 году он переехал в поселок Утулик. Несмотря на то, что Антон не проходил срочную службу, в 2024 году он решил отправиться контрактником в зону СВО.

Антона дома дожидались мать, сестра и три дочери. Однако 14 августа 2024 года Антон погиб на поле боя.

«В памяти близких он навсегда останется, как храбрый, готовый прийти на помощь и верный присяге сибиряк», — говорится в некрологе.

Ранее сообщалось о том, что трое военнослужащих из Нукутского района погибли в зоне СВО.