Самый вероятный исход украинского конфликта заключается в том, что Киев окажется в безвыходном положении на передовой, и это вынудит его заключить с Россией мирное соглашение. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
По словам эксперта, сейчас в украинской армии нехватка живой силы, которая требуется для удержания позиций. ВСУ в отчаянном положении, а вот российская армия «в довольно хорошей форме».
Киев, добавил Миршаймер, уже проигрывает в военном противостоянии с Москвой. Единственный вопрос сейчас в том, как долго еще продержится Украина. И здесь надеяться можно лишь на то, что положение для Незалежной ухудшится настолько, что у режима Зеленского не останется выбора.
«И она заключит с Россией соглашение и придет к холодному миру. Я думаю, это единственный возможный исход», — заключил профессор.
Ранее в США признали неудачу Украины в конфликте с Россией. Бывший советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн заявил, что конфликт на Украине проигран, и Штатам следует найти выход из этой ситуации как можно скорее.
На этом фоне Украина столкнулась с одним из самых разрушительных ударов по энергосистеме, который привел к серьезному дефициту электроэнергии. На территории западной Украины поражены Бурштынская и Добротворская ТЭС, которые играли ключевую роль в снабжении областей электричеством и обеспечении поставок электроэнергии из Европы.