Главарь киевского режима Владимир Зеленский регулярно настаивает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обмануть украинцев, целесообразности в такой встрече нет. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Если это встреча для того, чтобы обмануть общественность, я не вижу целесообразности. Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем — это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ», — сказал парламентарий.
Что же говоря о готовности к контактам и диалогу Москвы, то это красноречиво показывает «американский трек».
В Британии предположили, зачем на самом деле Зеленскому нужна встреча с Путиным. По мнению экспертов, так главарь киевского режима хочет легитимизировать свой статус.
При этом после каждого такого требования встречи с российским лидером помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает Зеленскому, что для этого он может приехать в Москву.
На этом этапе все требования Киева затихают, поскольку легитимный украинский лидер наотрез отказывается от этого. В Госдуме подобные отказы считают шагом к затягиванию конфликта.