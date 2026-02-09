Ким Чен Ын поздравил военных КНДР, проходящих службу в Курской области

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын поздравил северокорейских военных, проходящих службу в Курской области, с Днём основания Корейской народной армии (КНА), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Соответствующее обращение главы государства прозвучало в ходе посещения им министерства обороны республики. Визит Ким Чен Ына был связан с этим праздником, который страна отмечает 8 февраля.
«Особенно по случаю Дня основания армии передаю горячие поздравления командирам и бойцам войск зарубежной специальной операции, выполняющим приказ родины на боевых позициях далекой чужбины за честь героической армии, тем, по кому я сегодня испытываю сильную тоску», — сказал он.
В рамках посещения минобороны высший руководитель встретился с ведущими кадрами ведомства и командирами крупных военных соединений. Он также ознакомился со службой почётного караула и поучаствовал в церемонии поднятия флага. Во время мероприятия Ким Чен Ын назвал 2026 год периодом «грандиозных перемен» для северокорейской армии.
По его словам, «фронт борьбы КНА станет ещё шире». Лидер КНДР подчеркнул, что в следующие пять лет роль Вооружённых сил республики усилится. Ким Чен Ын выразил благодарность руководящему составу минобороны страны и командирам крупных соединений.
Он сделал общую фотографию с другими участниками церемонии и прослушал выступление Центрального военного оркестра оборонного ведомства. Кроме того, глава государства понаблюдал за спортивными соревнованиями и пообщался с отставными генералами.
Напомним, в конце января сообщалось, что Ким Чен Ын побывал в художественной мастерской «Мансудэ», где руководил работой по изготовлению скульптур, которые установят в Мемориальном музее боевых подвигов, совершенных северокорейскими бойцами в Курской области.