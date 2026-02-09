Ким Чен Ын поздравил военных КНДР, проходящих службу в Курской области

В рамках посещения минобороны высший руководитель встретился с ведущими кадрами ведомства и командирами крупных военных соединений. Он также ознакомился со службой почётного караула и поучаствовал в церемонии поднятия флага. Во время мероприятия Ким Чен Ын назвал 2026 год периодом «грандиозных перемен» для северокорейской армии.