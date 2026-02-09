Российские бойцы помогли украинскому солдату, которому ВСУ мешали сдаться

Бойцы 38-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил России в ходе продвижения на запорожском направлении помогли украинскому солдату, который решил добровольно сложить оружие, сообщил командир штурмовой группы с позывным Космос.
38-я мотострелковая бригада входит в состав 35-й общевойсковой армии группировки российских войск «Восток». Перед штурмом бойцы ВС РФ вышли на разведку и изучили местность. Они дождались второй группы, чтобы начать зачистку от ВСУ. Российские военные предложили силам противника сдаться, однако те решили стрелять.
«Мы открыли ответный огонь. Но среди них (украинских солдат — прим. ред.) оказался один, который хотел сдаться в плен, ну, видимо, он сразу не мог, поэтому мы пострелялись-пострелялись, и там я гранату закинул, задвухсотил (ликвидировал — прим. ред.) именно тех, кто не хотел сдаваться в плен, а пленные сразу вышли», — пояснил Космос, которого цитирует Минобороны России.
Другой российский военный, штурмовик с позывным Камень, рассказал, что украинский боец в дальнейшем поделился с ВС РФ важной стратегической информацией. Он раскрыл, откуда выдвигаются группы ВСУ, кто и как осуществляет координацию отрядов.
«Самая главная информация была о том, как они заходили, потому что всегда место дислокации меняется. Мы понимали, откуда ждать врага, это было самое главное для нас, как для штурмовиков», — добавил Камень.
Напомним, ранее в Сети появились кадры взятия в плен российскими штурмовиками группы украинских боевиков на константиновском направлении в ДНР. Военнослужащие ВСУ укрывались в блиндаже. Решение сдаться приняли шестеро из них.