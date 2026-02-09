Российские бойцы помогли украинскому солдату, которому ВСУ мешали сдаться

«Мы открыли ответный огонь. Но среди них (украинских солдат — прим. ред.) оказался один, который хотел сдаться в плен, ну, видимо, он сразу не мог, поэтому мы пострелялись-пострелялись, и там я гранату закинул, задвухсотил (ликвидировал — прим. ред.) именно тех, кто не хотел сдаваться в плен, а пленные сразу вышли», — пояснил Космос, которого цитирует Минобороны России.