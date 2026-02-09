ВСУ попытались контратаковать в Сумской области: как действовали ВС России

В воскресенье, 8 февраля, ВС РФ поразили аэродром в Полтавской области. На объект приземлился борт с оружием для ВСУ. Удар нанесен по аэродрому в Миргороде. Он используется исключительно как площадка для приема транспортной авиации и временного хранения оружия для ВСУ.