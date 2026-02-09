Ричмонд
ВСУ попытались контратаковать в Сумской области: как действовали ВС России

ВС РФ ликвидировали пытавшиеся контратаковать в Сумской области группы ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ попытались отыграть позиции в Сумской области. Однако контратаки закончились поражением. ВС России ликвидировали несколько групп украинских солдат. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

ВСУ пытались контратаковать у Мирополья и Варачина. Всего произведены три неудавшихся атаки, оповестил собеседник агентства.

«Противник провел две контратаки в районе Мирополья силами 21-й отдельной мехбригады и в районе Варачина силами 71-й отдельной аэромобильной бригады. Комплексным огневым поражением атаки отражены», — сообщили в силовых структурах России.

В воскресенье, 8 февраля, ВС РФ поразили аэродром в Полтавской области. На объект приземлился борт с оружием для ВСУ. Удар нанесен по аэродрому в Миргороде. Он используется исключительно как площадка для приема транспортной авиации и временного хранения оружия для ВСУ.