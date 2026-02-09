Над регионами России за ночь сбили 69 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 28 БПЛА — над территорией Курской области, 27 БПЛА — над территорией Брянской области, 5 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Тульской области, по 2 БПЛА — над территориями Орловской и Калужской областей и по 1 БПЛА — над территориями Астраханской и Воронежской областей», — сообщили в военном ведомстве.
