В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 28 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 27 — над Брянской областью, пять — над территорией Белгородской области, три — над территорией Тульской области, по два над Орловской и Калужской областями, еще под оному дрону уничтожено над территорией Астраханской и Воронежской областями.
Накануне днем четыре украинских беспилотника были сбиты над Черным морем и регионами России.
