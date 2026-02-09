Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым. 69 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 28 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 27 — над Брянской областью, пять — над территорией Белгородской области, три — над территорией Тульской области, по два над Орловской и Калужской областями, еще под оному дрону уничтожено над территорией Астраханской и Воронежской областями.

Накануне днем четыре украинских беспилотника были сбиты над Черным морем и регионами России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше