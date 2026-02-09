Возле Чугуновки Харьковской области боевики Вооруженных сил Украины попытались вернуть утраченные позиции и контратаковать, однако были обращены в бегство. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, все происходило на хатненском участке. Там украинские военные действовали двумя штурмовыми группами, пытаясь контратаковать. Однако все завершилось провалом.
«В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство. Населенный пункт под контролем ВС РФ», — сказал собеседник агентства.
Тем временем ВСУ также предприняли попытки контратаковать в Сумской области. Однако все атаки также закончились неудачей. Противник был оперативно уничтожен. Все произошло у Мирополья и Варачина.