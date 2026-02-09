Фрегат ВМФ РФ отразил атаку авиации противника на учениях в Баренцевом море

«Моряки провели тренировку по борьбе с морскими робототехническими комплексами, выполнив при этом стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса “Палаш” по надводной цели, а также отразили налет авиации условного противника и уничтожил малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль», — отметили в пресс-службе.