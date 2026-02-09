Фрегат ВМФ РФ отразил атаку авиации противника на учениях в Баренцевом море

Фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал флота Касатонов» на учениях в Баренцевом море отработал отражение атаки морских робототехнических комплексов и авиации условного противника, сообщили в пресс-службе этого оперативно-стратегического объединения.
Манёвры проводились в рамках сдачи курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля по предназначению в море).
«Моряки провели тренировку по борьбе с морскими робототехническими комплексами, выполнив при этом стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса “Палаш” по надводной цели, а также отразили налет авиации условного противника и уничтожил малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль», — отметили в пресс-службе.
Представители Северного флота также уточнили, что «Адмирал флота Касатонов» отработал стрельбу из артиллерийской установки А-192М по мишеням на берегу, отдалённым на 12 километров. Подчёркивается, что район ведения огня закрыт для морских судов и авиации.
Кроме того, в сообщении обращается внимание, что экипаж фрегата готовился к стрельбам исходя из особенностей современной вооружённой борьбы на море.
Напомним, в июне Министерство обороны РФ проинформировало, что «Адмирал флота Касатонов», являющийся носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», во взаимодействии с кораблями Балтийского флота отработал электронные пуски указанного оружия. Также военные провели тренировки антитеррористических групп по досмотру и освобождению судов, которые, по легенде, были захвачены террористами.