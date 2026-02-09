Киевский режим готовит и проводит диверсии в отношении России с помощью британских специалистов. Об этом в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений», — отметил российский дипломат.
Вместе с тем, в зоне проведения спецоперации есть много британских наемников, которые не только участвуют в боевых действиях, но и делятся опытом службы в королевской армии с украинскими боевиками.
Еще в 2023 году президент России Владимир Путин заявил о том, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма.
Позже в СВР отметили, что Киев под руководством нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского на фоне множества проблем ВСУ готовится к наращиванию диверсионных и террористических акций на территории Российской Федерации.