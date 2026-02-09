Группировка «Запад» минометами уничтожила командные пункты ВСУ под Купянском

Расчеты минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожили укрепленные подземные командные пункты управления и позиции ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что цели использовались украинскими подразделениями для накопления, распределения и ротации личного состава. Координаты объектов были получены разведывательными расчетами беспилотных систем, после чего по ним нанесли удар.
«Расчеты самоходных минометов “Тюльпан” 45-й Свирской артиллерийской бригады большой мощности группировки войск “Запад” уничтожили укрепленные подземные командные пункты управления и позиции подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.
Разрушение командных пунктов подтвердили средства объективного контроля. Пораженные объекты располагались в укрепленных подземных сооружениях и выполняли функции управления подразделениями противника на данном участке.
Немногим ранее российские подразделения ликвидировали группу иностранных диверсантов в зоне спецоперации. Те действовали на второй линии обороны. Однако в какой-то момент столкнулись с российскими бойцами и были уничтожены.