«Ростех» передал Минобороны партию обновленных истребителей Су-57

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России крупную партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом техническом облике. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».
Новые машины оснащены обновлёнными бортовыми системами и современным комплексом вооружения.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что авиазаводы корпорации не только выполняют гособоронзаказ в срок, но и постоянно совершенствуют технику с учётом реальных боевых условий и требований заказчика.
«Су-57 — грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем противовоздушной обороны со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее», — сообщил Чемезов.
Ранее в «Ростехе» заявили, что 2025 год стал рекордным по выпуску боевых самолетов в РФ.