«Ростех» передал Минобороны партию обновленных истребителей Су-57

«Су-57 — грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем противовоздушной обороны со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее», — сообщил Чемезов.