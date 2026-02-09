Ричмонд
240-мм минометы «Тюльпан» уничтожили заглубленные командные пункты ВСУ под Купянском. Видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео уничтожения подземных объектов ВСУ под Купянском. Тяжелые 240-мм минометы «Тюльпан» пробили бетонные перекрытия командных пунктов, которые противник использовал для ротации сил.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчеты тяжелых самоходных минометов «Тюльпан» нанесли серию точных ударов по подземным объектам ВСУ на Купянском направлении. В результате были ликвидированы командные пункты, служившие для ротации и накопления сил противника, сообщает телеканал «Звезда».

Огонь крупнокалиберных систем корректировался с помощью беспилотников, которые зафиксировали обрушение бетонных перекрытий и полное разрушение фортификационных сооружений.

Снаряды этих установок обладают уникальной мощностью и способны пробивать стены около метра. Миномет «Тюльпан» обладает самым крупным калибром среди артиллерийских систем, находящихся на вооружении российской армии.