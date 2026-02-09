240-мм минометы «Тюльпан» уничтожили заглубленные командные пункты ВСУ под Купянском. Видео

Расчеты тяжелых самоходных минометов «Тюльпан» нанесли серию точных ударов по подземным объектам ВСУ на Купянском направлении. В результате были ликвидированы командные пункты, служившие для ротации и накопления сил противника, сообщает телеканал «Звезда».