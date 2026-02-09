Генштаб ВС России завершил изучение трофейной иностранной техники ВСУ

Заместитель начальника Генштаба ВС РФ Василий Трушин сообщил об изучении большого количества трофейной украинской техники иностранного производства. Эти сведения он предоставил изданию «Красная звезда».
По словам генерала, страны НАТО поставили Украине беспрецедентный объем вооружений. Поэтому российским специалистам было крайне важно вовремя выявлять слабые места в этой технике и нейтрализовывать исходящие от нее угрозы.
Эту задачу удается решать благодаря трофеям, захваченным в ходе боевых действий. Все обнаруженные особенности западных образцов оперативно анализируются и применяются на практике, отметил Трушин.
Ранее стало известно, что российский комплекс «Ланцет» уничтожил более четырех тысяч единиц техники ВСУ. Его экспортную модификацию планируют показать на выставке UMEX&SimTEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах.
В холдинге «Ростех» уточнили, что на выставке представят глубоко модернизированный комплекс «Ланцет-Э». В его состав войдут разведывательный беспилотник Z-16Э и барражирующие боеприпасы «Изделие 51Э» и «Изделие 52Э» от компании ZALA.