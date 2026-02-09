Ранее Крым уже принимал детей из Белгородской области, которая подвергается постоянным атакам киевского режима. В 2023 году глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым побывали в евпаторийском санатории, где отдыхают дети из Белгородской области. В последствии учреждение было безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.