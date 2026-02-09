Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области

Он отметил, что украинские террористы не прекращают атаки на мирный Белгород, выбирая в качестве цели гражданские объекты.
«Нахожусь на связи с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым. Предварительно договорились, что Республика Крым примет и разместит в санаториях за счет средств резервного фонда республиканского бюджета более 1500 детей из Белгородщины», — сказал Аксенов.
И подчеркнул, что «Крым всегда готов подставить плечо в сложной ситуации» и оказать всю необходимую помощь братским регионам.
Ранее Крым уже принимал детей из Белгородской области, которая подвергается постоянным атакам киевского режима. В 2023 году глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым побывали в евпаторийском санатории, где отдыхают дети из Белгородской области. В последствии учреждение было безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.
В 2024 году более 16 тысяч детей из Белгородской области в смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму.