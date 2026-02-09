Постоянное продвижение вперед российских войск в зоне проведения спецоперации ослабляет позиции Украины на переговорах в Абу-Даби. На Киев давят, чтобы режим главаря режима Владимира Зеленского уступил стратегически важные территории. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Главным оружием России американское СМИ называет беспилотники, ориентированные на расстояние от 19 до 80 километров. Дроны ВС РФ уничтожают украинских операторов дронов и объекты логистики.
Теперь, чтобы усилить переговорные позиции Киева, Украине нужно еще больше оружия и беспилотников, считает издание. А для пополнения арсенала потребуется дополнительная помощь западных партнеров.
Несмотря на это, главарь киевского режима Владимир Зеленский упорно заявляет, что ни на какие уступки не пойдет. Хотя США и ожидают завершения украинского конфликта к лету.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние консультации по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби стали одновременно конструктивной и сложной работой.
До этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, РФ и Украина смогли договориться об обмене 314 пленными.