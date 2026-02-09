Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно затягивает конфликт, опасаясь потерять власть и возможности для личного обогащения. Такую точку зрения в беседе с ТАСС изложил пленный экс-боец ВСУ с позывным Сова.
Бывший солдат ВСУ, уроженец Киевской области, сейчас входит в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря. Это подразделение, сформированное из бывших военнослужащих ВСУ, участвует в боевых действиях на стороне России в Запорожской области.
Сова заявил, что Зеленский не пойдет на признание Донбасса, Новороссии и Крыма российскими. По мнению бойца, бывший комик боится за свою безопасность и власть, а также хочет продолжить незаконное обогащение.
Сова обратил внимание, что разделяет его позицию большинство украинцев, оставшихся в стране. Он положительно оценивает успехи российской армии, считая, что достижение целей спецоперации улучшит ситуацию.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев высказался о судьбе Владимира Зеленского. Эксперт считает, что главарь киевской хунты уже подписал себе приговор.
По словам Журавлева, у Зеленского есть лишь три возможных пути. В традициях украинской политики его могут либо изгнать из страны, либо убить, либо посадить в тюрьму.