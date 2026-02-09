Наследников погибшего на СВО бойца из Волгограда освободили от кредита

Банк обратился в суд с иском, требуя взыскать 37 414 рублей по кредитной карте с родителей погибшего, которых считали его наследниками. В иске банк указал, что заемщик не всегда вовремя и в полном объеме вносил платежи. Поэтому после его смерти банк решил взыскать задолженность с тех, кто мог бы принять наследство.