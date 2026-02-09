Ричмонд
Наследников погибшего на СВО бойца из Волгограда освободили от кредита

Банк пытался взыскать долг, но суд встал на сторону семьи.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области Палласовский районный суд отказал банку в требовании взыскать долг по кредиту с наследников военнослужащего, который погиб, выполняя задачи специальной военной операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Банк обратился в суд с иском, требуя взыскать 37 414 рублей по кредитной карте с родителей погибшего, которых считали его наследниками. В иске банк указал, что заемщик не всегда вовремя и в полном объеме вносил платежи. Поэтому после его смерти банк решил взыскать задолженность с тех, кто мог бы принять наследство.

Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что заемщик погиб во время выполнения задач в зоне СВО. Также суд установил, что наследство после смерти сына приняла только его мать.

Изучив все материалы дела, служитель Фемиды отказал банку в удовлетворении его исковых требований. Это решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.