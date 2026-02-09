Гусев: Воронежская область готова принять белгородцев

Накануне, 8 февраля, Вячеслав Гладков сообщил о возможности отправки в другие регионы школьников старше 11 лет, а также многодетных семей, одиноких пенсионеров и семей с детьми-инвалидами. В утреннем обращении 9 февраля он отметил, что «необходимость в данных решениях на сегодняшний день отсутствует. Будет ситуация меняться — будем принимать аналогичные решения».