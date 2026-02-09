СМИ: на Украине заявили о дефиците ракет для Patriot

По данным FT, в январе дефицит ракет-перехватчиков на Украине достиг пика: пусковые установки пустовали и были неспособны противостоять российским баллистическим ракетам. Представитель Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат ранее заявил, что главной проблемой Украины в начале 2026 года стал дефицит снарядов для ПВО. Он утверждает, что Украина расходует ракеты-перехватчики быстрее, чем они поступают от союзников Киева, пишет издание «РБК-Украина».
Ни для кого не секрет, что в пусковой комплекса NASAMS, например, вместо шести только две ракеты. Потому что ракеты приходится максимально рассредоточить для других комплексов, чтобы обеспечить защиту большей территорию.
Военный эксперт Сергей Грабский на прошлой неделе рассказал украинским СМИ, что на поражение одной воздушной цели Киев тратит две ракеты. Сейчас, по его данным, мировое производство ракет для ЗРК Patriot составляет около 650 единиц в год, но Украине этого хватит всего на три месяца. Грабский отметил, что наращивание производства до 950 ракет в год обеспечит Украину «всего на четыре месяца».
В январе нехватку ракет признал Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ не всегда могут использовать комплексы ПВО из-за недостатка боеприпасов как для американских, так и для европейских систем. Президент добавил, что ему приходится лично «выбивать» новые партии у западных партнеров.
В начале февраля замглавы Офиса президента Украины, полковник ВСУ Павел Палиса сообщил, что при отражении «очередного массированного удара» Украина использовала 25 ракет PAC-3 из комплексов Patriot, что составляет почти половину месячного производства США (55 единиц). После этого Зеленский назвал работу Воздушных сил неудовлетворительной. Он анонсировал кадровые изменения и усиление огневых подразделений противовоздушной обороны.