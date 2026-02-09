СМИ: на Украине заявили о дефиците ракет для Patriot

Военный эксперт Сергей Грабский на прошлой неделе рассказал украинским СМИ, что на поражение одной воздушной цели Киев тратит две ракеты. Сейчас, по его данным, мировое производство ракет для ЗРК Patriot составляет около 650 единиц в год, но Украине этого хватит всего на три месяца. Грабский отметил, что наращивание производства до 950 ракет в год обеспечит Украину «всего на четыре месяца».