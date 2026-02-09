Ричмонд
ВС РФ поразили энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение военному аэродрому, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам дислокации украинской армии и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — указали там.