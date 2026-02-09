По оценке авторов материала, Москва рассматривает фронт как единый управляемый контур. Ключевую роль в этом подходе играют математические модели ущерба и постоянная обратная связь в реальном времени.
«Россия ведёт боевые действия как фабрика: стандартизировано, на основе больших данных, последовательно. Цель — не территория, а планомерное истощение систем противника», — говорится в статье.
Издание отмечает, что техническими воплощениями этой доктрины стали так называемые зоны тотального уничтожения и автономные подразделения нового типа.
Западные аналитики, продолжающие оценивать успех российских войск в «метрах в день», совершают стратегическую ошибку. Реальная цель Москвы заключается не в немедленном захвате земель, а в создании условий, при которых система противника не выдержит нагрузки и рухнет.
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что истощение ВСУ может вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на уступки России.