«Гиацинт-Б» нанес удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении. Видео

Российские артиллеристы обеспечили успешное продвижение штурмовых групп в зоне проведения спецоперации, разрушив укрепления противника. Расчет пушки «Гиацинт-Б» ликвидировал замаскированные блиндажи ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе наступления военнослужащие группировки войск «Центр» обнаружили в лесополосе укрепленные позиции украинских формирований, которые препятствовали дальнейшему продвижению. Координаты целей были оперативно переданы артиллеристам 27-й гвардейской мотострелковой дивизии.
Расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б» открыл стрельбу по целям и успешно поразил укрытия и живую силу ВСУ. Под прикрытием артиллерии штурмовые группы зашли во фланг и выбили противника с позиций.