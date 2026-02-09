Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гиацинт-Б» нанес удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении. Видео

Российские штурмовики выбили противника с позиций на Красноармейском направлении благодаря поддержке артиллерии. Расчет пушки «Гиацинт-Б» разнес блиндажи, после чего пехота совершила обманный маневр и зашла во фланг ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские артиллеристы обеспечили успешное продвижение штурмовых групп в зоне проведения спецоперации, разрушив укрепления противника. Расчет пушки «Гиацинт-Б» ликвидировал замаскированные блиндажи ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе наступления военнослужащие группировки войск «Центр» обнаружили в лесополосе укрепленные позиции украинских формирований, которые препятствовали дальнейшему продвижению. Координаты целей были оперативно переданы артиллеристам 27-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б» открыл стрельбу по целям и успешно поразил укрытия и живую силу ВСУ. Под прикрытием артиллерии штурмовые группы зашли во фланг и выбили противника с позиций.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше