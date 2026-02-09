Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 9 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 9 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север»

Подразделения «Северной» группировки атаковали бригаду теробороны и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады и пограничный отряд в районах шести населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 205 военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, станция РЭБ, три склада боеприпасов и материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад»

Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, а также трех населенных пунктов ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 130 боевиков, 10 автомобилей, четыре склада боеприпасов.

«Юг»

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам и батальону беспилотных систем в районах шести населенных пунктов ДНР, в том числе городов Константиновка и Краматорск.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 125 человек. Также противник лишился танка Leopard, бронетранспортера М113, четырех боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудия полевой артиллерии и склада материальных средств.

«Центр»

За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей.

«Восток»

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам в районах шести населенных пунктов Запорожской области, поселка Покровское и села Коммунаровка Днепропетровской области.

«Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и два автомобиля», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр»

Бойцы «Днепра» нанесли удар горно-штурмовой бригаде в районе города Орехова Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки составили: до 20 боевиков, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и два склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые авиационные бомбы;
  • 72 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше