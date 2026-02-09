«Север»
Подразделения «Северной» группировки атаковали бригаду теробороны и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады и пограничный отряд в районах шести населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 205 военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, станция РЭБ, три склада боеприпасов и материальных средств.
«Запад»
Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, а также трех населенных пунктов ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 130 боевиков, 10 автомобилей, четыре склада боеприпасов.
«Юг»
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам и батальону беспилотных систем в районах шести населенных пунктов ДНР, в том числе городов Константиновка и Краматорск.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 125 человек. Также противник лишился танка Leopard, бронетранспортера М113, четырех боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудия полевой артиллерии и склада материальных средств.
«Центр»
За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей.
«Восток»
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам в районах шести населенных пунктов Запорожской области, поселка Покровское и села Коммунаровка Днепропетровской области.
«Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и два автомобиля», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр»
Бойцы «Днепра» нанесли удар горно-штурмовой бригаде в районе города Орехова Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки составили: до 20 боевиков, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и два склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- 72 БПЛА самолетного типа.