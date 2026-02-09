Омбудсмен: украинские военкоматы получили больше 6 тысяч жалоб в 2025 году

«Количество обращений, которые мы получили от граждан Украины относительно нарушения их прав. 2022 — 18. 2023 — 514. 2024 — 3 312. 2025 — 6 127», — сказал он на заседании комиссии, трансляцию которой ведет в You-Tube канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее в Черкассах сотрудники ТЦК протаранили автомобиль и мобилизовали его водителя.
Также сообщалось, что, а Украине сотрудник ТЦК открыл стрельбу во время конфликта с гражданскими.
* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.