Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омбудсмен: украинские военкоматы получили больше 6 тысяч жалоб в 2025 году

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил о почти двукратном увеличении жалоб граждан на действия территориальных центров комплектования (ТЦК) в 2025 году.

Источник: AP 2024

«Количество обращений, которые мы получили от граждан Украины относительно нарушения их прав. 2022 — 18. 2023 — 514. 2024 — 3 312. 2025 — 6 127», — сказал он на заседании комиссии, трансляцию которой ведет в You-Tube канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Ранее в Черкассах сотрудники ТЦК протаранили автомобиль и мобилизовали его водителя.

Также сообщалось, что, а Украине сотрудник ТЦК открыл стрельбу во время конфликта с гражданскими.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.