Бойца СВО Павла Кожушкина похоронили в Киквидзе под Волгоградом

В Волгоградской области прошла церемония прощания с участником специальной военной операции Павлом Кожушкиным. Траурное мероприятие состоялось 7 февраля в селе Александровка Киквидзенского района.
Проводить военнослужащего в последний путь пришли родственники, друзья, одноклассники и жители села. Земляки выразили соболезнования родителям и супруге погибшего бойца, поддержали семью в день прощания.
Церемония прошла с участием местных жителей, которые пришли отдать дань памяти своему земляку.
