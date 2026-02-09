Ричмонд
Бойца СВО Павла Кожушкина похоронили в Киквидзе под Волгоградом

Он героически погиб в зоне спецоперации.

Источник: тг-канал "Земля Преображенская"

В Волгоградской области прошла церемония прощания с участником специальной военной операции Павлом Кожушкиным. Траурное мероприятие состоялось 7 февраля в селе Александровка Киквидзенского района.

Проводить военнослужащего в последний путь пришли родственники, друзья, одноклассники и жители села. Земляки выразили соболезнования родителям и супруге погибшего бойца, поддержали семью в день прощания.

Церемония прошла с участием местных жителей, которые пришли отдать дань памяти своему земляку.

Ранее в Камышине простились с Денисом Шиковым.